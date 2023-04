Warner Bros obwinia Jamesa Gunna o porażkę Shazama 2. Problem dla Flasha i Aquamana 2

Shazam! Gniew bogów nie podbił kin, zarabiając na całym świecie zaledwie 132 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 125 mln USD. Film zarobił nawet mniej od Wonder Woman 1984, która w dniu premiery debiutowała równoległe w kinach oraz na platformie HBO Max w Ameryce. Potwierdza to, że DC ma ogromny problem i przyszłość Shazama nie rysuje się w jasnych barwach. Według serwisu The Wrap Warner Bros Discovery znalazł już winnego, którym okazuje się James Gunn.

James Gunn obwiniany przez Warner Bros za finansową porażkę Shazama 2

Nowy prezes DC Studios ma być winny kiepskiemu przyjęciu drugiej części Shazama w kinach. Warner Bros uważa, że ujawnienie planów ponownego uruchomienia uniwersum DC pod koniec stycznia bieżącego roku, znacząco zmniejszyło „ogólne zainteresowanie publiczności” tegorocznymi superbohaterskimi filmami studia, w tym Shazamem 2.