Z okazji 40-lecia serii Dragon Ball, w końcu powstanie pierwszy oficjalny sklep związany z tym kultowym uniwersum

W Japonii wiele popularnych marek anime ma swoje dedykowane sklepy, jak choćby One Piece czy Pokemon. Mimo globalnego sukcesu Dragon Balla, seria do tej pory nie doczekała się stałego sklepu z prawdziwego zdarzenia. Dla studia Toei Animation to ogromny krok, ponieważ Dragon Ball zawsze był ich eksportowym hitem, z niesamowitą rozpoznawalnością za granicą.

W USA Dragon Ball Z stał się ikoną popkultury dzięki emisjom na Toonami, przyczyniając się do boomu na anime pod koniec lat 90. W krajach Ameryki Łacińskiej Dragon Ball ma status niemal kultowy. Fani z Meksyku czy Argentyny gromadzili się na ulicach, by wspólnie oglądać finały Dragon Ball Super.

Goku zyskał status globalnej ikony do tego stopnia, że doczekał się własnego balonu podczas słynnej parady z okazji Święta Dziękczynienia w USA organizowanej przez dom towarowy Macy’s. Dragon Ball odegrał kluczową rolę w popularyzacji anime na Zachodzie i niezmiennie pozostaje jednym z filarów tego zjawiska, które w 2025 roku ma przeżyć kolejny szczyt popularności.

Choć tego typu sklepy zazwyczaj pozostają ograniczone do Japonii, związane z nimi produkty często trafiają również do światowych pop-upów, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem, jest więc szansa na zakupy wśród naszej polskiej społeczności fanów. Dodatkowo Toei Animation i Shueisha prócz otwarcia sklepu, zapowiedzieli także kolekcjonerski “Double Cover Box”, zawierający komplet 42 tomów mangi Dragon Ball w specjalnej oprawie graficznej stworzonej przez najwybitniejszych twórców mangi w historii. To ukłon w stronę dziedzictwa Toriyamy i kolejna okazja, by uczcić fenomen, który trwa już od czterech dekad.

Sklep ma zostać otwarty jeszcze w tym roku, choć dokładna data nie została podana.