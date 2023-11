YouTube walczy z blokowaniem reklam. Metoda wydaje się skuteczna, ale do czasu

YouTube ogłosił nową strategię walki z blokowaniem reklam i wygląda na to, że tym razem może rzeczywiście uprzykrzyć życie ludziom stosującym oprogramowanie ad blockowe.

To co początkowo było uznawane za usterkę po stronie YouTube okazało się narzędziem walki stosowanym przeciwko mechanizmom blokującym wyświetlanie reklam. Użytkownicy serwisu zgłaszali problem pojawiający się w wielu przeglądarkach internetowych, objawiający się trwającym pięć sekund opóźnieniem w rozpoczęciu odtwarzania filmów. Problem ten nie dotyczył jedynie Chrome, ale jak się później okazało, że nie był to przypadek.

YouTube walczy z blokowaniem reklam

YouTube potwierdził w oświadczeniu, że wprowadził te przerwy, aby przekonać użytkowników blokujących reklamy do ich wyłączenia, odinstalowania programów blokujących reklamy lub zasubskrybowania YouTube Premium.