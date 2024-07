Darmowa konkurencja dla Netflixa wchodzi do Europy. Zamiesza na rynku platform streamingowych?

To może być prawdziwa rewolucja na polskim rynku platform streamingowych, o ile serwis w ogóle wystartuje kiedyś w naszym kraju. Fox Corporation poinformowało, że platforma Tubi, działająca do tej pory wyłącznie w Ameryce, Australii, Nowej Zelandii i wybranych krajach Ameryki Południowej, będzie dostępna jeszcze w 2024 roku w pierwszym europejskim kraju, a konkretniej w Wielkiej Brytanii. To otwiera możliwość na pojawienie się serwisu również w całej Europie, w tym również w Polsce.

Tubi pojawi się na pierwszym europejskim rynku

Tubi wyróżnia się przede wszystkim brakiem comiesięcznych opłat. Cały katalog filmów, seriali i programów jest dostępny całkowicie za darmo. Użytkownicy muszą się jednak liczyć z oglądaniem bloków reklamowych, których nie da się pominąć.