YouTube Premium Lite z większą liczbą reklam? Użytkownicy nie kryją frustracji

Zgodnie z nową informacją od Google, Premium Lite od 30 czerwca zacznie wyświetlać reklamy także podczas przeglądania Shortsów. Do tej pory użytkownicy byli od tego wolni, co wywołało spore niezadowolenie – zwłaszcza że niektórzy czuli się zaskoczeni zmianą.

Choć reakcje w mediach społecznościowych, m.in. na Reddicie, sugerują, że zmiana jest nagła, wcześniejsze informacje o usłudze wskazują, że reklamy w Shortsach były częścią planu od początku. Już w pierwszych materiałach promocyjnych pojawiała się wzmianka o „ograniczonych reklamach” z dopiskiem, że mogą być one wyświetlane przy treściach muzycznych, Shortsach i podczas przeglądania.

Na stronie wsparcia Google wciąż widnieje informacja, że reklamy w Premium Lite mogą pojawiać się m.in. w Shortsach, co potwierdza wcześniejsze założenia. Najprawdopodobniej firma opóźniła wdrożenie tej funkcji, by zachęcić do korzystania z usługi, ale teraz wraca do pierwotnych planów – ku niezadowoleniu wielu użytkowników.

Warto zaznaczyć, że YouTube Premium Lite wciąż nie jest dostępne w Polsce.