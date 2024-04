Xbox „platformą numer jeden” dla Diablo 4 po premierze w usłudze Game Pass

Sarah Bond poinformowała ostatnio współpracowników o powołaniu nowego zespołu . Okazuje się jednak, że to nie koniec ciekawych wieści związanych ze specjalną wiadomością wysłaną przez szefową marki Xbox. Zgodnie z doniesieniami Bond ujawniła również, jak udostępnienie Diablo 4 w usłudze Xbox Game Pass wpłynęło na pozycję platformy w kontekście RPG akcji.

Integrujemy tytuły Activision Blizzard King z naszymi usługami. Wprowadziliśmy Diablo 4 do usługi Game Pass, a Xbox szybko stał się platformą numer jeden dla graczy Diablo 4. Łączymy się z Battle.net, jednocześnie uruchamiając CoD: Warzone Mobile i przygotowując się do premier Hellblade 2, Avowed oraz Indiana Jones i Wielki Krąg. – przekazała Sarah Bond.

Pod koniec ubiegłego miesiąca Diablo 4 stało się dostępne dla subskrybentów Xbox Game Pass . W wewnętrznej wiadomości wysłanej do pracowników (via Windows Central ) szefowa marki Sarah Bond ujawniła, że po premierze produkcji w ramach usługi abonamentowej, Xbox „szybko stał się platformą numer jeden” dla gry RPG akcji. Niestety nie zostały podane żadne konkretne dane związane z obecną liczbą graczy spędzających czas w Diablo 4 na konsoli Microsoftu.

Na zakończenie warto przypomnieć, że do Diablo 4 nadciągają ogromne zmiany. Jeszcze do jutra, 9 kwietnia, gracze mogą testować nowości w ramach Publicznego Serwera Testowego i wiele wskazuje na to, że tytuł może zmierzać w dobrym kierunku. Nowy sezon rozgrywek startuje natomiast 14 maja.