Xbox powołał nowy zespół. Microsoft nie zrezygnuje ze wstecznej kompatybilności

Amerykańskiej firmie zależy, by „przyszłe pokolenia graczy” mogły cieszyć się dostępem do „niesamowitej biblioteki gier”.

Wielu użytkowników konsol Xbox z pewnością czeka na Xbox Games Showcase 2024 i prezentacje nowych gier od Microsoftu. Amerykańska firma doskonale zdaje sobie jednak sprawę, że spora część graczy bardzo ceni sobie również łatwy i szybki dostęp do starszych produkcji. Dlatego też gigant z Redmond powołał specjalny zespół, który będzie zajmować się konserwacją i ochroną gier.

Xbox powołał nowy zespół, który zajmie się konserwacją i ochroną gier

Informacją o powołaniu nowego zespołu miała podzielić się Sarah Bond – szefowa marki Xbox – w wiadomości wysłanej do swoich współpracowników, do której udało się dotrzeć również redakcji Windows Central. Przedstawicielka Microsoftu podkreśla, że konserwacja gier to ważny aspekt nie tylko dla Xboxa, ale również dla całej branży. Amerykańska firma zamierza więć zadbać o to, by „przyszłe pokolenia graczy” mogły cieszyć się starszymi produkcjami.