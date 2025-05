Wzrost cen gier był nieunikniony? Były szef PlayStation komentuje sytuację na rynku

Myślę, że prędzej czy później by do tego doszło, może nie ze strony Nintendo, ale to jest tylko kwestia, ile by to tak naprawdę zajęło. Żyjemy w czasach kontrastu, w których inflacja jest realna i znacząca, ale ludzie oczekują, że gry, które są coraz bardziej ambitne, a tym samym drogie w tworzeniu, będą kosztować tyle samo. To niemożliwe.

Wszystko w grach wideo jest dziś bardziej zaawansowane i wymagające technologicznie niż kiedykolwiek wcześniej, a zatem wymaga więcej zasobów. Każdy wydawca lub producent ustala oczywiście cenę swoich gier, ale ostatecznie sedno sprawy leży w kosztach produkcji.