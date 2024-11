Wyższe ceny za obecność na Opening Night Live 2025? Studia otrzymają dłuższy czas na reklamę

Ostatnio informowaliśmy o nominacjach do zbliżającej się gali The Game Awards, na której 13 grudnia poznamy Grę Roku. Właśnie ujawniono nowe informacje o innym wydarzeniu prowadzonym przez Geoffa Keighley. Na nadchodzącym Opening Night Live 2025 ceny za możliwość zaprezentowania gry wzrosną i mają kosztować prawie 500 tysięcy dolarów.

Opening Night Live - nowe informacje o pokazie

Według informacji podanych przez niemiecki outlet GamesWirtschaft studia zainteresowane zaprezentowaniem swojej produkcji na Opening Night Live 2025 będą musiały zapłacić prawie 147 tysięcy dolarów za 30 sekund reklamy, a najdłuższa opcja trwająca trzy minuty ma kosztować około 487 tysięcy dolarów - będzie to pierwszy raz, kiedy na wydarzeniu pojawi się taka opcja. Ogólne ceny w porównaniu do ubiegłego roku wzrosły od 17,4 do 21,9 procent. Poznaliśmy wszystkie możliwe długości prezentacji wraz z wycenami.