Wyprzedaż w Ubisoft Store na Black Friday. Tanie gry na PC – przegląd ofert

W Ubisoft Store wystartowała wielka wyprzedaż z okazji Black Friday 2022. Gracze w ramach promocji mogą kupić produkcje francuskiego dewelopera w okazyjnych cenach. Podczas trwania wyprzedaży taniej zdobędziecie takie tytuły, jak Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6, Riders Republic oraz Tom Clancy’s Rainbow Six Siege i wiele innych. Oferty dostępne są do końca listopada. Poniżej znajdziecie najciekawsze oferty.

W ramach Blak Friday 2022 w sklepie Ubisoftu możecie również zdobyć za darmo grę Tom Clancy’s Splinter Cell. Więcej o promocji przeczytacie w tym miejscu. Ponadto w ramach trwających właśnie wyprzedaży zdobędzie miesięczną subskrypcję Ubisoft+ za 29,95 zł dla nowych i powracających użytkowników.