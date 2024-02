Ruszył tydzień strategii w sklepie GOG. Gry na PC przecenione nawet o 90%

Użytkownicy komputerów osobistych mogą w niższych cenach kupić m.in. takie tytuły jak Age of Wonders 4, Frostpunk czy Heroes of Might & Magic III.

Ostatni weekend lutego rozpoczął się na dobre, a wraz z nim na GOG.com ruszył tydzień strategii. Użytkownicy komputerów osobistych mają więc okazję, by uzupełnić swoje kolekcje zarówno o kilka kultowych, jak i nieco nowszych gier strategicznych. Wśród przecenionych produkcji znajdziemy bowiem m.in. takie tytuły jak Against the Storm, Age of Wonders 4, Dorfromantik, Frostpunk, Heroes of Might & Magic III, Homeworld Remastered Collection czy The Settlers 4. Zniżki sięgają natomiast nawet 90%, dlatego zachęcamy Was do zapoznania się z ofertą.

Wyprzedaż strategii na GOG.com kończy się 1 marca 2024 roku, a pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie pod tym adresem. Poniżej prezentujemy natomiast kilka ofert, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.

Wyprzedaż strategii na GOG.com – wybrane oferty: