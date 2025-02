Wyprzedaż strategii w sklepie GOG. Wybrane gry na PC przecenione nawet o 90%

Użytkownicy komputerów osobistych mogą w niższych cenach kupić m.in. takie tytuły jak Against the Storm, Manor Lords czy RimWorld.

W sklepie GOG.com pojawiła się nowa oferta specjalna skierowana do użytkowników komputerów osobistych. Gracze PC mogą bowiem skorzystać z okazji dostępnych w ramach wyprzedaży gier strategicznych. W niższej cenie dostępne są m.in. takie tytuły jak Against the Storm, Frostpunk, Manor Lords, Northgard, Stellaris czy RimWorld, Zniżki sięgają natomiast nawet 90%, dlatego zachęcamy Was do zapoznania się z promocją.

Wyprzedaż strategii na GOG.com kończy się 13 lutego 2025 roku o 15:00 czasu polskiego, a pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie pod tym adresem. Poniżej prezentujemy natomiast kilka ofert, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.

Wyprzedaż strategii na GOG.com – wybrane oferty: