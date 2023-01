Wyprzedaż gier z serii Call of Duty na Steam. Wybrane tytuły taniej nawet o 67%

Na platformie Valve pojawiła się nowa oferta specjalna skierowana do wszystkich miłośników serii Call of Duty.

Jeśli zamierzaliście uzupełnić swoją bibliotekę na Steam o gry z serii Call of Duty, to mamy dla Was świetne wieści. Na platformie Valve pojawiła się nowa oferta specjalna skierowana do wszystkich miłośników wspomnianej marki. Wśród przecenionych tytułów znajdziemy zarówno nowsze, jak i starsze odsłony cyklu. Zniżki sięgają natomiast nawet 67%, dlatego też warto rzucić okiem na promocję.



Wyprzedaż gier z serii Call of Duty na Steam kończy się 9 lutego, a pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie pod tym adresem. Poniżej prezentujemy natomiast kilka ofert, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.

Wyprzedaż gier z serii Call of Duty na Steam – wybrane oferty: