Wyprzedaż gier na Steam z okazji Halloween. Wstrząsające zniżki na setki gier na PC

Dom Strachów Steam – wyprzedaż gier na PC z okazji Halloween

Już od teraz do 4 listopada 2024 roku do godziny 19:00 pecetowi gracze mogą zakupić setki gier w niższych cenach. „Wstrząsające zniżki” obejmują między innymi The Forest, Dead by Daylight, DayZ, The Last of Us Part I czy Phasmophobię. Poniżej znajdują się wybrane tytuły, które zostały objęte promocją.