Wyprzedaż gier na PS4 i PS5 w PlayStation Store. Ruszyło „Szaleństwo okazji”

Posiadacze konsol Sony mogą zainteresować się najnowszą promocją w sklepie PlayStation. Wystartowało bowiem „Szaleństwo okazji”, w ramach którego przeceniono masę tytułów – nawet o 75%. To dobra okazja, żeby kupić gry na PS4 i PS5 w obniżonej cenie.

Szaleństwo okazji w PlayStation Store. Gry na PS4 i PS5 taniej nawet o 75%

W PlayStation Store znajdziemy teraz masę gier na PS4 i PS5 w promocyjnych cenach. Wyprzedaż obejmuje między innymi tytuły takie jak The Last of Us Part II Remastered, Wiedźmin 3: Dziki Gon, Avatar Frontiers of Pandora czy Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. Poniżej przedstawiamy wybrane gry z oferty.