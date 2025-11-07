Wyprzedaż gier na PC w GOG.com. Gry logiczne oraz point and click w niższych cenach

Jeśli lubicie łamigłówki, to dobry moment, by nadrobić zaległości.

GOG.com ruszył z kolejną wyprzedażą gier na PC. Tym razem wydarzenie zatytułowano Point, Think, Click! Sale. Oferta obejmuje produkcje typu point and click, ale także gry logiczne. Na niektórych tytułach możemy zaoszczędzić nawet 90%.

Gry na PC taniej nawet o 90%. Wyprzedaż w GOG.com

GOG.com wystartował z kolejną wyprzedażą gier na PC. Zainteresowani mogą kupić gry logiczne oraz point and click w niższych cenach. Poniżej prezentujemy wybrane tytuły z oferty Point, Think, Click! Sale:

Pełna oferta dostępna jest w tym miejscu.