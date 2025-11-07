Wyprzedaż gier na PC w GOG.com. Gry logiczne oraz point and click w niższych cenach

GOG.com ruszył z kolejną wyprzedażą gier na PC. Tym razem wydarzenie zatytułowano Point, Think, Click! Sale. Oferta obejmuje produkcje typu point and click, ale także gry logiczne. Na niektórych tytułach możemy zaoszczędzić nawet 90%.
Gry na PC taniej nawet o 90%. Wyprzedaż w GOG.com
GOG.com wystartował z kolejną wyprzedażą gier na PC. Zainteresowani mogą kupić gry logiczne oraz point and click w niższych cenach. Poniżej prezentujemy wybrane tytuły z oferty Point, Think, Click! Sale:
- The Longest Journey – 17,79 zł (zamiast 44,39 zł)
- Loco Motive – 57,59 zł (zamiast 71,99 zł)
- The Drifter – 78,19 zł (zamiast 91,99 zł)
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector – 76,99 zł (zamiast 114,99 zł)
- Terra Nil – 45,99 zł (zamiast 114,99 zł)
- Galador - Książę i Tchórz – 5,99 zł (zamiast 19,99 zł)
- Memoria – 6,39 zł (zamiast 63,99 zł)
- Return to Monkey Island – 34,49 zł (zamiast 114,99 zł)
- Harvester – 7,09 zł (zamiast 23,76 zł)
- Neon Hearts City – 29,96 zł (zamiast 45,99 zł)
- The Repair House – 9,19 zł (zamiast 91,99 zł)
- To The Moon – 8,99 zł (zamiast 35,99 zł)
- Atlantis: The Lost Tales – 1,99 zł (zamiast 19,99 zł)
- The Crimson Diamond – 43,19 zł (zamiast 53,99 zł)
- Growth – 13,79 zł (zamiast 45,99 zł)
- The Little Acre – 5,19 zł (zamiast 51,39 zł)
- Deponia – 3,59 zł (zamiast 35,99 zł)
Pełna oferta dostępna jest w tym miejscu.
