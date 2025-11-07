Zaloguj się lub Zarejestruj

Wyprzedaż gier na PC w GOG.com. Gry logiczne oraz point and click w niższych cenach

Patrycja Pietrowska
2025/11/07 14:00
0
0

Jeśli lubicie łamigłówki, to dobry moment, by nadrobić zaległości.

GOG.com ruszył z kolejną wyprzedażą gier na PC. Tym razem wydarzenie zatytułowano Point, Think, Click! Sale. Oferta obejmuje produkcje typu point and click, ale także gry logiczne. Na niektórych tytułach możemy zaoszczędzić nawet 90%.

Point, Think, Click! Sale
Gry na PC taniej nawet o 90%. Wyprzedaż w GOG.com

GOG.com wystartował z kolejną wyprzedażą gier na PC. Zainteresowani mogą kupić gry logiczne oraz point and click w niższych cenach. Poniżej prezentujemy wybrane tytuły z oferty Point, Think, Click! Sale:
Pełna oferta dostępna jest w tym miejscu.

Źródło:https://www.gog.com/pl/promo/20251106_think_point_click_promo

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

