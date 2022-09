Wyprzedaż gier Electronic Arts na Steam. Wybrane produkcje taniej nawet o 75%

Jeśli zamierzaliście uzupełnić swoją bibliotekę o gry Electronic Arts, to mamy dla Was dobrą wiadomość. W sklepie Steam ruszyła wyprzedaż, w ramach której przeceniono wybrane produkcje z portfolio wspomnianej firmy. W ofercie znajdziemy m.in. takie tytuły jak Alice: Madness Returns, Dead Space 3, Unravel Two, Mirror’s Edge Catalyst, A Way Out czy też Lost in Random. Zniżki sięgają nawet 75%.



Wyprzedaż gier Electronic Arts na Steam kończy się 27 września o 19:00. Pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie pod tym adresem. Poniżej prezentujemy natomiast kilka ofert, na które naszy, zdaniem warto zwrócić uwagę.

Wyprzedaż gier Electronic Arts na Steam (wrzesień 2022) – wybrane oferty: