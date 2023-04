Wyprzedaż gier Activision Blizzard na GOG. Kultowe tytuły taniej nawet o 67%

Tygodniowa Wyprzedaż na GOG.com trwa w najlepsze, ale nie jest to jedyna promocja skierowana do użytkowników komputerów osobistych. Obecnie na wspomnianej platformie dostępna jest bowiem również oferta skierowana do miłośników produkcji Activision Blizzard, w ramach której przeceniono m.in. takie tytuły jak Diablo, Hellfire, Singularity, Star Trek: Armada czy też Vampire: The Masquerade - Bloodlines. Zniżki sięgają nawet 67%.



Wyprzedaż gier Activision Blizzard na GOG.com kończy się 2 maja o 15:00 czasu polskiego, a pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie pod tym adresem. Poniżej prezentujemy natomiast kilka ofert, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.

Wyprzedaż gier Activision Blizzard na GOG.com – wybrane oferty: