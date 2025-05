Wyprzedaż Days of Play 2025 w PlayStation Store. Gry na PS4 i PS5 w promocji

W PlayStation Store wystartowała wyprzedaż Days of Play 2025.

Days of Play 2025 – wyprzedaż w PlayStation Store. Promocje na gry na PS4 i PS5

W sklepie PlayStation trwają już promocje z okazji Days of Play 2025. Wydarzenie przynosi atrakcyjne obniżki cen na gry na PS4 i PS5. To świetny moment, by nadrobić zaległości lub uzupełnić swoją kolekcję. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty.