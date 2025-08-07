Zaloguj się lub Zarejestruj

Wypchany gwiazdami film o rajskiej wyspie dostał właśnie nowy zwiastun. Premiera już w wkrótce

Jakub Piwoński
2025/08/07 11:30
Za film odpowiada Ron Howard, słynny hollywoodzki reżyser, a na ekranie widzimy takie gwiazdy jak Jude Law, Ana de Armas, Vanessa Kirby, Daniel Brühl i Sydney Sweeney.

Do sieci trafił pełny zwiastun Eden – najnowszego filmu Rona Howarda, słynnego hollywoodzkiego twórcy, znanego z Pięknego umysłu, Apollo 13, ale także za sprawą filmu Han Solo: Gwiezdne wojny – historie. Tym razem reżyser przenosi widzów na wyspę Floreana w archipelagu Galapagos, gdzie grupa outsiderów podejmuje próbę stworzenia nowego społeczeństwa z dala od cywilizacji.

Eden
Eden

Eden – nowy zwiastun wyczekiwanego filmu

Jak informuje dystrybutor, Eden to opowieść oparta na prawdziwych wydarzeniach. Grupa rozczarowanych ludzi (w tych rolach Jude Law, Ana de Armas, Vanessa Kirby, Daniel Brühl i Sydney Sweeney) ucieka od współczesnego świata, by rozpocząć nowe życie na bezludnej wyspie. Utopijna wizja szybko jednak przeradza się w dramatyczne starcie charakterów. Okazuje się, że największym zagrożeniem nie są trudne warunki czy dzika przyroda, ale sami bohaterowie. Gdy napięcie rośnie, a desperacja zaczyna dominować, dochodzi do brutalnych konfliktów, zdrad i śmierci połowy kolonii.

W obsadzie znaleźli się także Jonathan Tittel, Felix Kammerer, Richard Roxbourgh i Toby Wallace. Autorem scenariusza jest Noah Pink, znany z pracy nad serialem Geniusz produkowanym przez National Geographic. Eden to druga z rzędu produkcja Howarda oparta na faktach. Wcześniej reżyser odniósł sukces filmem Trzynastu (2022) z Colinem Farrellem, opowiadającym historię spektakularnej akcji ratunkowej w tajlandzkich jaskiniach Tham Luang.

Nowy film miał swoją premierę podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto (w ubiegłym roku) i od tamtej pory pozostaje jednym z ciekawszych tytułów nadchodzącego sezonu. Oficjalna premiera kinowa zaplanowana jest na 22 sierpnia, do polskich kin film trafi 5 września. Czy Eden ma szansę zaistnieć w sezonie nagród? Zwiastun sugeruje, że możemy spodziewać się intensywnego dramatu psychologicznego z elementami thrillera.

