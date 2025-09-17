Bestsellerowa powieść doczekała się ekranizacji. Pierwszy zwiastun filmu na podstawie popularnej książki

Lionsgate opublikowało pierwszy zwiastun filmu Pomoc domowa, który trafi do amerykańskich kin 19 grudnia. To adaptacja bestsellerowej powieści Freidy McFadden i jedna z najbardziej wyczekiwanych premier końcówki tego roku.

Pomoc domowa – pierwszy zwiastun oczekiwanej ekranizacji słynnej książki

W centrum historii znajduje się Millie, grana przez Sydney Sweeney, młoda kobieta próbująca odciąć się od trudnej przeszłości i rozpocząć nowe życie. Szansę na świeży start dostrzega w pracy jako pomoc domowa w rezydencji zamożnego małżeństwa Winchesterów. Nina, w którą wciela się Amanda Seyfried, oraz Andrew (Brandon Sklenar) początkowo wydają się idealnym małżeństwem, jednak z czasem Millie zaczyna dostrzegać niepokojące sygnały i sekrety, które mogą zburzyć fasadę ich doskonałego świata. Pozorna sielanka szybko przeradza się w niebezpieczną grę pełną kłamstw i manipulacji, z której nie będzie łatwo się wydostać.