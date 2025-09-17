Bestsellerowa powieść doczekała się ekranizacji. Pierwszy zwiastun filmu na podstawie popularnej książki

Lionsgate opublikowało pierwszy zwiastun filmu Pomoc domowa, który trafi do amerykańskich kin 19 grudnia. To adaptacja bestsellerowej powieści Freidy McFadden i jedna z najbardziej wyczekiwanych premier końcówki tego roku.
Pomoc domowa – pierwszy zwiastun oczekiwanej ekranizacji słynnej książki
W centrum historii znajduje się Millie, grana przez Sydney Sweeney, młoda kobieta próbująca odciąć się od trudnej przeszłości i rozpocząć nowe życie. Szansę na świeży start dostrzega w pracy jako pomoc domowa w rezydencji zamożnego małżeństwa Winchesterów. Nina, w którą wciela się Amanda Seyfried, oraz Andrew (Brandon Sklenar) początkowo wydają się idealnym małżeństwem, jednak z czasem Millie zaczyna dostrzegać niepokojące sygnały i sekrety, które mogą zburzyć fasadę ich doskonałego świata. Pozorna sielanka szybko przeradza się w niebezpieczną grę pełną kłamstw i manipulacji, z której nie będzie łatwo się wydostać.
Reżyserią filmu zajął się Paul Feig, znany dotąd głównie z produkcji komediowych, który tym razem postanowił zmierzyć się z thrillerem psychologicznym. Na wczesnym pokazie materiałów podczas CinemaCon przyznał, że od dawna marzył o stworzeniu historii balansującej na granicy napięcia, grozy i subtelnego czarnego humoru. Za scenariusz odpowiada Rebecca Sonnenshine, autorka znana z pracy przy serialach The Boys i Pamiętniki wampirów.
GramTV przedstawia:
Na ekranie obok Sweeney, Seyfried i Sklenara zobaczymy także Michele’a Morrone’a oraz Elizabeth Perkins. Całość powstaje przy współpracy studia Hidden Pictures, a wśród producentów znaleźli się Todd Lieberman, Laura Fischer i sam Paul Feig.
Sweeney w wywiadach przyznała, że jest wielką fanką książkowego pierwowzoru i wciągnęła wszystkie tomy serii w zaledwie tydzień, a możliwość wcielenia się w Millie uznała za jedno z najbardziej ekscytujących zawodowych wyzwań.
Przypomnijmy, że Pomoc domowa zadebiutuje w polskich kinach dopiero 1 stycznia 2026 roku.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!