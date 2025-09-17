Zaloguj się lub Zarejestruj

Bestsellerowa powieść doczekała się ekranizacji. Pierwszy zwiastun filmu na podstawie popularnej książki

Radosław Krajewski
2025/09/17 10:20
0
0

Jedną z gwiazd adaptacji jest Sydney Sweeney.

Lionsgate opublikowało pierwszy zwiastun filmu Pomoc domowa, który trafi do amerykańskich kin 19 grudnia. To adaptacja bestsellerowej powieści Freidy McFadden i jedna z najbardziej wyczekiwanych premier końcówki tego roku.

Pomoc domowa

Pomoc domowa – pierwszy zwiastun oczekiwanej ekranizacji słynnej książki

W centrum historii znajduje się Millie, grana przez Sydney Sweeney, młoda kobieta próbująca odciąć się od trudnej przeszłości i rozpocząć nowe życie. Szansę na świeży start dostrzega w pracy jako pomoc domowa w rezydencji zamożnego małżeństwa Winchesterów. Nina, w którą wciela się Amanda Seyfried, oraz Andrew (Brandon Sklenar) początkowo wydają się idealnym małżeństwem, jednak z czasem Millie zaczyna dostrzegać niepokojące sygnały i sekrety, które mogą zburzyć fasadę ich doskonałego świata. Pozorna sielanka szybko przeradza się w niebezpieczną grę pełną kłamstw i manipulacji, z której nie będzie łatwo się wydostać.

Reżyserią filmu zajął się Paul Feig, znany dotąd głównie z produkcji komediowych, który tym razem postanowił zmierzyć się z thrillerem psychologicznym. Na wczesnym pokazie materiałów podczas CinemaCon przyznał, że od dawna marzył o stworzeniu historii balansującej na granicy napięcia, grozy i subtelnego czarnego humoru. Za scenariusz odpowiada Rebecca Sonnenshine, autorka znana z pracy przy serialach The Boys i Pamiętniki wampirów.

GramTV przedstawia:

Na ekranie obok Sweeney, Seyfried i Sklenara zobaczymy także Michele’a Morrone’a oraz Elizabeth Perkins. Całość powstaje przy współpracy studia Hidden Pictures, a wśród producentów znaleźli się Todd Lieberman, Laura Fischer i sam Paul Feig.

Sweeney w wywiadach przyznała, że jest wielką fanką książkowego pierwowzoru i wciągnęła wszystkie tomy serii w zaledwie tydzień, a możliwość wcielenia się w Millie uznała za jedno z najbardziej ekscytujących zawodowych wyzwań.

Przypomnijmy, że Pomoc domowa zadebiutuje w polskich kinach dopiero 1 stycznia 2026 roku.

Pomoc domowa – plakat
Źródło:https://deadline.com/2025/09/the-housemaid-trailer-photos-sydney-sweeney-amanda-seyfried-1236545023/

