Wygląda na to, że Switch 2 jest już w rękach graczy. Ale nie mogą go uruchomić

Choć oficjalna premiera Switcha 2 zaplanowana jest na 5 czerwca, najnowsza konsola Nintendo już zaczyna trafiać w ręce graczy. W sieci pojawiły się liczne zdjęcia i nagrania przedstawiające urządzenie – część z nich została szybko usunięta, co może świadczyć o ich autentyczności.

Zdjęcia Switcha 2 wyciekają do sieci

Wszystko wskazuje na to, że pierwsze egzemplarze trafiły już do sklepów, a niektóre – być może omyłkowo – nawet w ręce klientów. Mimo to użytkownicy, którzy weszli w posiadanie Switcha 2 przedpremierowo, nie mogą jeszcze z niego skorzystać. Konsola wymaga bowiem obowiązkowej aktualizacji online pierwszego dnia, bez której urządzenie nie działa. Jak donosi źródło Wario64, próba uruchomienia sprzętu kończy się komunikatem: „Połącz się z Internetem i zaktualizuj swój system”.