Ten wyczekiwany mod do GTA 4 sprawi, że gra zaliczy jakościowy skok. Czekaliśmy na niego dziesięć lat

To coś więcej niż kolejna modyfikacja do znanej gry. Po dekadzie rozwoju, modder Hayssam Keilany oficjalnie wydał iCEnhancer 4.0, najnowszą wersję kultowego moda graficznego do Grand Theft Auto 4.

Popularny mod do GTA 4 doczekał się nowej wersji

iCEnhancer to jeden z najpopularniejszych modów graficznych początku lat 2010. Poprzednia, trzecia generacja moda ukazała się w 2014 roku i znacząco poprawiła wygląd gry – od kolorystyki nieba, przez chmury, po drzewa. W 2015 roku Keilany zapowiedział zupełnie nową wersję, ale przez kolejne lata projekt stopniowo cichł. W 2022 roku pojawiły się jeszcze pojedyncze zrzuty ekranu, a potem… cisza. Wielu fanów – nie bez powodu – sądziło, że projekt został porzucony.