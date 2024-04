Wyciekły wyniki sprzedaży wszystkich gier first party od Sony. Ujawniono też liczby pobrań cyfrowych kopii

Wyciek danych PlayStation – wyniki finansowe gier od Sony

Jak informuje portal Insider Gaming, na forum ResetEra pojawiły się dokumenty związane z wynikami finansowymi wszystkich gier od Sony. Ponadto ujawnione zostały dokładne liczby pobrań cyfrowych wersji gier. Z danych wynika między innymi, że do połowy 2023 roku The Last of Us 2 zapewniło przychody na poziomie 242 milionów dolarów i zostało pobrane 6,3 miliona razy.