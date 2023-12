Nie uwierzycie, ile Insomniac Games zarobiło na Sunset Overdrive. Kwota zaskakuje

Według udostępnionych dokumentów Sunset Overdrive od premiery na Xbox One w 2014 roku do momentu wydania gry na PC w 2018 roku sprzedało się w niecałych 1,9 mln sztuk . Budżet produkcji wyniósł natomiast 42,6 mln dolarów, a tytuł wygenerował przychód na poziomie 49,7 mln dolarów, przy czym średnia cena jednego egzemplarza wynosiła około 26 dolarów.

W wyniku kradzieży danych do sieci wyciekło aż 6 nadchodzących projektów Insomniac Games . Opublikowane przez hakerów dokumenty zawierają jednak również informacje na temat wydanych do tej pory produkcji wspomnianego studia. Jedną z nich jest Sunset Overdrive, na którym – jak się okazuje – twórcy Marvel’s Spider-Man 2 zarobili zaskakująco niską kwotę.

Warto dodać, że Sunset Overdrive spotkało się z ciepłym przyjęciem zarówno ze strony branżowych mediów, jak i samych graczy. Świadczą o tym m.in. średnia ocen na Metacritic, a także opinie użytkowników na Steam, gdzie produkcja studia Insomniac Games może pochwalić się „bardzo pozytywnymi” recenzjami.

Na koniec przypomnijmy, że Sunset Overdrive dostępne jest wyłącznie na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox One. Wspomniany tytuł można uruchomić również na Xbox Series X/S dzięki kompatybilności wstecznej. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji studia Insomniac Games, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Rock 'n' roll w pełnym wymiarze - recenzja Sunset Overdrive.