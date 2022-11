Wyciekło PlayStation Plus na grudzień. Tak mocnej oferty już dawno nie było

Poznaliśmy nieoficjalną listę gier, które pojawią się w PlayStation Plus w grudniu. Niezawodny w wyciekach serwis Dealabs kolejny raz przedstawił ofertę przed odkryciem listy przez Sony, ujawniając perfekcyjny zestaw na przyszły miesiąc. Tradycyjnie subskrybenci usługi będą mogli pobrać trzy gry, a w zasadzie to aż pięć, gdyż PS Plus zaoferuje Mass Effect: Edycję Legendarną, czyli kompletną trylogię serii BioWare wraz ze wszystkimi dodatkami.