Wyciekła ważna funkcja do The Sims 4. Ma wnieść sporo świeżości

Wygląda na to, że Maxis niechcący zdradziło nadchodzącą nowość w The Sims 4. W relacji na Instagramie deweloper wspomniał o funkcji o nazwie SimSearch, po czym błyskawicznie usunął wpis. Niestety dla twórców – internet nie zapomina. Zrzuty ekranu z ogłoszenia szybko trafiły do społeczności graczy, ujawniając szczegóły nowej opcji, która ma całkowicie zmienić sposób przeszukiwania Galerii.

Nowa funkcja w Sims 4 to SimSearch

Galeria w Sims 4 istnieje od 2020 roku i pełni rolę ogromnej bazy fanowskich dzieł – od domów i pokoi po postacie czy całe parcele. Choć system działa sprawnie, od dawna pojawiają się głosy, że potrzebuje gruntownego odświeżenia. Wygląda na to, że SimSearch ma być właśnie odpowiedzią na te prośby.