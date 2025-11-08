Wyciekła ważna funkcja do The Sims 4. Ma wnieść sporo świeżości

Dzięki niej Galeria wreszcie stanie się naprawdę użyteczna.
Wygląda na to, że Maxis niechcący zdradziło nadchodzącą nowość w The Sims 4. W relacji na Instagramie deweloper wspomniał o funkcji o nazwie SimSearch, po czym błyskawicznie usunął wpis. Niestety dla twórców – internet nie zapomina. Zrzuty ekranu z ogłoszenia szybko trafiły do społeczności graczy, ujawniając szczegóły nowej opcji, która ma całkowicie zmienić sposób przeszukiwania Galerii.
Nowa funkcja w Sims 4 to SimSearch
Galeria w Sims 4 istnieje od 2020 roku i pełni rolę ogromnej bazy fanowskich dzieł – od domów i pokoi po postacie czy całe parcele. Choć system działa sprawnie, od dawna pojawiają się głosy, że potrzebuje gruntownego odświeżenia. Wygląda na to, że SimSearch ma być właśnie odpowiedzią na te prośby.
Według informacji z przedwcześnie opublikowanych niemieckich notatek aktualizacji, funkcja miała zadebiutować wraz z listopadową łatką, ale ostatecznie została w ostatniej chwili usunięta. SimSearch jednak najprawdopodobniej wróci – i to w znacznie bardziej rozbudowanej formie.
Nowy system wyszukiwania ma oferować dwa tryby działania:
Tekst na obraz (Beta) – gracz wpisuje słowo kluczowe, a wyszukiwarka analizuje zrzuty ekranu z Galerii, by znaleźć odpowiadające mu wizualnie obiekty. To funkcja oparta najpewniej na sztucznej inteligencji, która pozwoli odkrywać nowe treści w zupełnie nowy sposób.
Wielojęzyczny (Beta) – wyszukiwanie w wielu językach, które umożliwi odnajdywanie treści w rodzimym języku bez utraty wyników z innych regionów.
Jeśli te rozwiązania rzeczywiście trafią do gry, będą największym usprawnieniem Galerii od lat. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że SimSearch będzie darmowym dodatkiem – tak jak inne poprawki od Maxis. Nie wiadomo, kiedy dokładnie SimSearch trafi do gry, ale jego obecność w plikach aktualizacji jasno sugeruje, że The Sims 4 szykuje się do dużego odświeżenia systemu społecznościowego.
