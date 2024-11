Wyciekł nowy zwiastun filmu Śnieżka. Długa zapowiedź skrytykowana przez widzów

Pierwszy zwiastun aktorskiego remake’u Królewny Śnieżki trafił do sieci jeszcze w sierpniu. Najnowszy jest o około minutę dłuższy i zawiera wiele niepublikowanych wcześniej scen. Możemy zobaczyć, jak tytułowa bohaterka grana przez Rachel Zegler poznaje krasnoludków, a także otrzymujemy więcej ujęć na Złą Królową, którą gra Gal Gadot. Materiał prezentuje również las pełen zwierząt, zwierciadło Złej Królowej, a także słynną scenę z jabłkiem oraz kilka klasycznych strojów głównej bohaterki.

Chociaż na tegorocznym D23 w Brazylii zabrakło nowego zwiastuna Śnieżki, to Disney postawił na inną strategię i celowo opóźnił premierę najnowszego materiału, aby promować najnowszą aktorską wersję ich klasycznej animacji przed seansami hitowego Wicked. Adaptacja słynnej broadwayowskiego musicalu podbiła serce widzów i ustanowiła bardzo wysoki wynik otwarcia w premierowy weekend. Disney wykorzystał więc okazję, aby zaprezentować widzom najnowszy materiał ze Śnieżki. Zwiastun puszczany jest przez Wicked w sieciach kin AMC, a teraz do sieci trafiła wersja zwiastuna w wysokiej jakości. Materiał zobaczycie poniżej.

Mimo to opublikowany materiał spotkał się z dużą dozą krytyki. Wideo ma zaledwie 65 łapki w górę do 255 łapek w dół. Również w komentarzach możemy znaleźć opinie, że jest to film brzydki, pozbawiony magii i Disney może szykować się na kolejną wielką kinową porażkę.