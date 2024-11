Gladiator 2 i Wicked podbijają box office. Takiej końcówki listopada nie było w kinach już dawno

Ridley Scott ma także duże powody do zadowolenia. Jego Gladiator 2 przyciągnął tłumy do inkasując z amerykańskich kin 55,5 miliona dolarów (szacowano 60 mln $). Sumując wyniki ze świata (premiera w Europie miała miejsce wcześniej), film ma już na koncie 221 milionów dolarów. Warto dodać, że to najlepsze otwarcie filmu Ridleya Scotta od czasu Hannibala w 2001 roku, który zarobił na start 58 milionów dolarów. Wiadomo jednak, że 55 milionów Gladiatora 2 jest lepszym wynikiem otwarcia od wyniku pierwszego Gladiatora, który zarobił w pierwszy weekend 34 miliony dolarów. Wychodzi na to, że Gladiator 2 ma szansę wskoczyć na listę największych sukcesów komercyjnych Scotta.

Gladiator 2 i Wicked będą jednak mieli szansę na podkręcenie swoich wyników, za sprawą zbliżającego się długiego weekendu Święta Dziękczynienia. Konkurencją dla “Glicked” będzie wówczas animacja Vaiana 2.