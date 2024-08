Śnieżka ma pierwszy zwiastun. Tak wygląda Gal Gadot jako Zła Królowa i nowa kompania krasnoludków

Kontrowersyjny aktorski remake Królewny Śnieżki w końcu został zaprezentowany szerokiej publiczności. Na D23 nie mogło zabraknąć nowej wersji klasycznej animacji Disneya i studio zaprezentowało pierwszy zwiastun swojej nadchodzącej produkcji. Film miał pierwotnie trafić do kin w tym roku, ale testowe pokazy nie wyszły najlepiej i wytwórnia zdecydowała się opóźnić premierę o rok, aby dopracować swój tytuł. Teraz możemy zobaczyć tego owoce na trailerze Śnieżki, który prezentuje nowych bohaterów.

Śnieżka – pierwszy zwiastun i plakat

Już wcześniej mieliśmy okazję zobaczyć tytułową bohaterkę graną przez Rachel Zegler oraz siedmiu krasnoludków, ale to pierwsza prezentacja Gal Gadot w roli Złej Królowej oraz Andrew Burnapa w roli księcia Jonathana. W zwiastunie usłyszymy słynną piosenkę Whistle While You Work, jednak w odróżnieniu od animowanego oryginału, to nie Śnieżka i zwierzęta sprzątają dom, ale same krasnoludki. Trailer filmu w wersji oryginalnej oraz z polskim dubbingiem zobaczycie poniżej.