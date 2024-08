Wszyscy utoniecie! Fallout: New Vegas z nową modyfikacją

Modder „Drarack” wydał nowy mod do Fallout: New Vegas. Dodaje on realizmu do ruchów postaci, co znacząco poprawia wrażenia z gry. Mod wprowadza m.in. wpływ grawitacji na poruszanie się po zboczach, odczuwalne różnice podczas chodzenia po nierównościach oraz pęd skoku, który utrzymuje prędkość postaci po skoku. Dodatkowo, gracze będą teraz tonąć w wodzie, a ten efekt ma zwiększać się wraz z obciążeniem. Mod dostępny jest tutaj.

Nowy mod w New Vegas poprawia ruchy postaci

Mod jest kompatybilny z Enhanced Movement Mod oraz z większością modów dotyczących sprintu i bullet time, co czyni go wszechstronnym narzędziem dla graczy. Dzięki temu można go bez problemu łączyć z innymi popularnymi modyfikacjami, co zwiększa jego atrakcyjność.