Współzałożyciel Blizzarda o powodach odejścia: "Coraz trudniej było mi zapewnić, że firma ma stabilną przyszłosć"

Współzałożyciel Blizzard Entertainment, Mike Morhaime, opuścił firmę w 2018 roku, po blisko trzydziestu latach pracy. Jak ujawnia nadchodząca książka reportera Bloomberga, Jasona Schreiera, o wymownym tytule Play Nice: The Rise And Fall Of Blizzard Entertainment, Morhaime był zmęczony ciągłymi sporami z byłym już dyrektorem generalnym Activision, Bobbym Kotickiem. To właśnie miało doprowadzić do jego odejścia.

Jay P. Morgan

Książka ujawnia kulisy konfliktu w Activision Blizzard

Schreier wskazuje, że konflikty na linii Morhaime-Kotick zaczęły się wkrótce po połączeniu Blizzard z Activision w 2008 roku. Punktem zapalnym było anulowanie projektu Titan, mającego być następcą popularnej gry World of Warcraft. Ponoć miało to kosztować Blizzard około 80 milionów dolarów. Po tym wydarzeniu Activision zaczęło wywierać większy wpływ na twórców, co tylko pogłębiało napięcia między liderami. Kotick naciskał na firmę, aby ta częściej wydawała nowe gry, co spotkało się z oporem ze strony Morhaime'a. Jak przyznaje reporter Bloomberga: