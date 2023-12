Bobby Kotick oficjalnie opuszcza Activision Blizzard. Microsoft robi porządki

Nieco ponad dwa miesiące temu Microsoft oficjalnie kupił Activision Blizzard. Wówczas też zapowiedziano, że Bobby Kotick będzie pełnił funkcję prezesa firmy do końca 2023 roku. Okres przejściowy dobiega jednak końca i wygląda na to, że gigant z Redmond jest gotowy przejąć pełną kontrolę nad zespołami odpowiedzialnymi m.in. za takie marki jak Call of Duty, Diablo czy World of Warcrat. Producent konsol Xbox ogłosił bowiem wczoraj zmiany, które czeka Activision Blizzard.

Bobby Kotick za kilka dni odejdzie z Activision Blizzard. Firmę opuści też kilka innych ważnych osób

Microsoft poinformował, że Bobby Kotick opuści Activision Blizzard już 29 grudnia 2023 roku. Gigant z Redmond nie wybrał jednak następcy. Mike Ybarra (prezesa Blizzarda), Rob Kostich (szef działu publikacji Activision) oraz Thomas Tippl (wiceprezes Activision Blizzard) będą od teraz podlegać Matta Booty'emu, czyli szefowi Xbox Game Studios.