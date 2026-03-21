Wrócił do Diablo 4, przeszedł fabułę od nowa i… zmienił zdanie o głównym złoczyńcy

Gracz dostrzega ciekawe niuanse fabularne Diablo 4.

Diablo 4 to dziś pełnoprawna gra-usługa, która regularnie przyciąga graczy kolejnymi sezonami i nową zawartością. Mimo to gra wciąż zachęca do powrotu do jej podstaw. Rozgrywka w tej serii od zawsze opierała się na przechodzeniu kampanii fabularnej. Czy historia w ostatniej odsłonie skrywa jeszcze jakieś tajemnice? Okazuje się, że gracze odkrywają ją na nowo. Czy Eliasz jest zły? Na Reddicie pojawił się ciekawy wpis gracza, który od razu wywołał dyskusję. Użytkownik Front_Confection_487 postanowił ponownie przejść historię od zera i… zupełnie zmienił swoje spojrzenie na fabułę. Szczególnie interesujące jest jego podejście do postaci uznawanych za antagonistów. Jak napisał:

Wyobraź sobie, że obserwujesz, jak twój świat jest nieustannie rozrywany przez anioły i demony, a zwykli ludzie ciągle trafiają w sam środek konfliktu. Sanktuarium jest w największym niebezpieczeństwie w historii, a nefalemowie są na skraju wyginięcia. Jedyna osoba, która mogłaby pomóc ludzkości – Inarius – nie robi nic i wykorzystuje ludzi jako pionki. Eliasz traci wiarę w Horadrimów i zwraca się do jedynej istoty, która przejmuje się losem ludzi – Lilit. A mimo to zostaje uznany za złoczyńcę. Gracz wskazuje, że patrząc na wydarzenia z tej perspektywy, niektóre decyzje bohaterów i „czarnych charakterów” przestają być tak jednoznaczne. To ciekawy przykład tego, jak ponowne przejście fabuły może zmienić odbiór historii – szczególnie w świecie tak złożonym jak Sanktuarium.

Pod wpisem szybko pojawiły się komentarze innych użytkowników. Część z nich zgadza się z tą interpretacją, podkreślając, że Lilit – choć daleka od ideału – wydaje się mniej destrukcyjna dla ludzkości niż inne siły. „Lilit nie jest żadną zbawicielką, ale dla ludzkości i tak jest o wiele lepsza niż Mefisto” – napisał jeden z graczy. Z tej perspektywy Eliasz to postać niejednoznaczna. Widząc bezradność Horadrimów i obojętność aniołów – postanawia działać na własną rękę, nawet jeśli oznacza to sięgnięcie po najbardziej kontrowersyjne rozwiązania. W serii Diablo wielokrotnie zacierały się granice między dobrem, a złem. To pokazuje, że mimo rozwoju Diablo 4 jako gry-usługi, kampania fabularna wciąż pozostaje jednym z najmocniejszych elementów produkcji. A dla wielu powrót do niej może być równie angażujący, co kolejne sezony – a przy tym pozwala spojrzeć na znaną historię z zupełnie nowej perspektywy.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










