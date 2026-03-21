Wrócił do Diablo 4, przeszedł fabułę od nowa i… zmienił zdanie o głównym złoczyńcy

Jakub Piwoński
2026/03/21 21:30
Gracz dostrzega ciekawe niuanse fabularne Diablo 4.

Diablo 4 to dziś pełnoprawna gra-usługa, która regularnie przyciąga graczy kolejnymi sezonami i nową zawartością. Mimo to gra wciąż zachęca do powrotu do jej podstaw. Rozgrywka w tej serii od zawsze opierała się na przechodzeniu kampanii fabularnej. Czy historia w ostatniej odsłonie skrywa jeszcze jakieś tajemnice? Okazuje się, że gracze odkrywają ją na nowo.

Diablo 4
Diablo 4

Czy Eliasz jest zły?

Na Reddicie pojawił się ciekawy wpis gracza, który od razu wywołał dyskusję. Użytkownik Front_Confection_487 postanowił ponownie przejść historię od zera i… zupełnie zmienił swoje spojrzenie na fabułę. Szczególnie interesujące jest jego podejście do postaci uznawanych za antagonistów. Jak napisał:

Wyobraź sobie, że obserwujesz, jak twój świat jest nieustannie rozrywany przez anioły i demony, a zwykli ludzie ciągle trafiają w sam środek konfliktu. Sanktuarium jest w największym niebezpieczeństwie w historii, a nefalemowie są na skraju wyginięcia. Jedyna osoba, która mogłaby pomóc ludzkości – Inarius – nie robi nic i wykorzystuje ludzi jako pionki. Eliasz traci wiarę w Horadrimów i zwraca się do jedynej istoty, która przejmuje się losem ludzi – Lilit. A mimo to zostaje uznany za złoczyńcę.

Gracz wskazuje, że patrząc na wydarzenia z tej perspektywy, niektóre decyzje bohaterów i „czarnych charakterów” przestają być tak jednoznaczne. To ciekawy przykład tego, jak ponowne przejście fabuły może zmienić odbiór historii – szczególnie w świecie tak złożonym jak Sanktuarium.

Pod wpisem szybko pojawiły się komentarze innych użytkowników. Część z nich zgadza się z tą interpretacją, podkreślając, że Lilit – choć daleka od ideału – wydaje się mniej destrukcyjna dla ludzkości niż inne siły. Lilit nie jest żadną zbawicielką, ale dla ludzkości i tak jest o wiele lepsza niż Mefisto” – napisał jeden z graczy.

Z tej perspektywy Eliasz to postać niejednoznaczna. Widząc bezradność Horadrimów i obojętność aniołów – postanawia działać na własną rękę, nawet jeśli oznacza to sięgnięcie po najbardziej kontrowersyjne rozwiązania. W serii Diablo wielokrotnie zacierały się granice między dobrem, a złem.

To pokazuje, że mimo rozwoju Diablo 4 jako gry-usługi, kampania fabularna wciąż pozostaje jednym z najmocniejszych elementów produkcji. A dla wielu powrót do niej może być równie angażujący, co kolejne sezony – a przy tym pozwala spojrzeć na znaną historię z zupełnie nowej perspektywy.

Źródło:https://www.reddit.com/r/diablo4/comments/1rz9pky/i_played_the_story_agian_and_feel_bad_for_elias/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




