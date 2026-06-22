World of Warships świętuje Dzień Niepodległości USA. Patriotyzm, nowe skórki i włoskie okręty podwodne

World of Warships rozpoczyna świętowanie Dnia Niepodległości USA.

World of Warships przygotowało specjalną aktualizację z okazji zbliżającej się 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. Najnowszy patch wprowadza do gry szereg atrakcji inspirowanych amerykańskim Dniem Niepodległości, od nowych malowań okrętów i wydarzeń tematycznych po rozbudowę systemu personalizacji. World of Warships świętuje Dzień Niepodległości USA Jednym z głównych elementów aktualizacji jest całkowicie odświeżony port w Nowym Jorku, który został udekorowany w patriotycznym stylu. Twórcy postawili na motywy nawiązujące do amerykańskiej historii i symboliki narodowej, przygotowując wydarzenie pełne biało-czerwono-niebieskich akcentów. Do gry trafiły również nowe malowania okrętów inspirowane flagą Stanów Zjednoczonych. Niektóre z nich prezentują wyjątkowo odważny i bardzo efektowny styl, podkreślający celebrację amerykańskiego święta.

Kolejną nowością jest kampania Dawn of a Nation, która przybliża graczom historię amerykańskiej wojny o niepodległość. Choć ten konflikt kojarzony jest przede wszystkim z walkami lądowymi, twórcy przypominają, że ważną rolę odegrały w nim również działania morskie. Aktualizacja wprowadza także specjalny Independence Event Pass, dzięki któremu gracze będą mogli zdobyć dodatkowe nagrody związane z wydarzeniem. Nie zabrakło również nowych funkcji kosmetycznych, dlatego w grze zadebiutował system naklejek i emblematów, pozwalający na jeszcze większą personalizację okrętów. Gracze mogą teraz ozdabiać swoje jednostki dodatkowymi grafikami i tworzyć własne, niepowtarzalne projekty.

GramTV przedstawia:

Nieco zaskakującym elementem aktualizacji jest także udostępnienie wczesnego dostępu do włoskich okrętów podwodnych. Choć nowa linia jednostek nie ma bezpośredniego związku z amerykańskim świętem narodowym, stanowi jeden z ważniejszych elementów najnowszego patcha. Najnowsza aktualizacja World of Warships to przede wszystkim celebracja amerykańskiej historii i kultury, wzbogacona o nową zawartość oraz dodatkowe możliwości personalizacji. Gracze mogą już teraz wziąć udział w wydarzeniach związanych z Dniem Niepodległości i przygotować swoje okręty na wyjątkowo patriotyczne morskie starcia.