Premiera dodatku WoW: Wrath of the Lich King Classic. Tragedia na serwerach

Jak nietrudno się domyślić, premiera najpopularniejszego dodatku do gry World of Warcraft w wersji Classic przebiegła ze sporymi problemami.

Dziś w nocy – dokładnie o północy czasu polskiego – odbyła się premiera dodatku Wrath of the Lich King Classic do gry World of Warcraft: Classic. I choć nietrudno się domyślić, że nie obyło się bez problemów, te w praktyce zaczęły się jeszcze przed debiutem. Kilka dni wcześniej udostępniono bowiem tak zwanego prepatcha. Okazało się, iż nowy system wyszukiwania grup do radów (LFG | Looking For a Group), który zastąpił klasyczny Dungeon Finder, nie tylko posiada błędy, ale też powoduje chaos na czacie.

Premiera Wrath of the Lich King Classic z problemami

Po premierze z kolei mnóstwo członków społeczności narzeka na ogromne kolejki na praktycznie każdym serwerze – aktualnie trzeba czekać około kilkadziesiąt minut, aby w ogóle móc zagrać. Niektóre osoby mają nawet problem z dostaniem się do Northtrend; choć w teorii służą do tego statki i sterowce, tak w praktyce okazuje się, że można z nich… spać. Z tego powodu Blizzard umożliwił teleportowanie się bezpośrednio do krainy – możemy to zrobić np. u NPC zwanego Greeb Ramrocket, który znajduje się w Orgrimmarze.

Mimo licznych kłopotów ogólny odbiór rozszerzenia wydaje się pozytywny. Mamy wprawdzie do czynienia ze starą-nową zawartością, ale warto zauważyć, iż od premiery dodatku w grze dostępnych jest aż dwanaście lochów, a w niedalekiej przeszłości twórcy mają udostępnić kolejne cztery. Na początku października (dokładnie 6) w grze pojawią się trzy z siedmiu przewidzianych rajdów: Eye of Eternity, Obsidian Sanctum oraz Naxxramas. Na pewno więc nie ma czasu na nudę.