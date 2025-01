World of Warcraft w Game Pass? Microsoft wyjaśnia zamieszanie z e-mailami

Microsoft odnosi się do ostatnich wydarzeń.

W ostatnim czasie do subskrybentów Xbox Game Pass trafiły e-maile reklamowe uwzględniające World of Warcraft jako jeden z tytułów dostępnych w ramach abonamentu. Microsoft przyznał jednak, że doszło do pomyłki. Firma wydała oświadczenie.

World of Warcraft nie trafi do Game Passa

W e-mailu reklamowym widniał napis „Graj w Call of Duty, Diablo IV, World of Warcraft i inne największe hity Activision dzięki Game Pass”. Wiadomość zawierała również grafikę trybu Plunderstorm, sugerując jego dostępność zarówno na PC, jak i na konsolach. Microsoft przeprosił za zamieszanie i obiecał wysłać e-mail korygujący do osób, które otrzymały pierwotną wiadomość.