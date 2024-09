To już 20 lat World of Warcraft. W Overwatch 2 zagrasz postaciami z WoWa

Z okazji 20. rocznicy World of Warcraft, Blizzard przygotował gratkę dla fanów WoW i Overwatch. Światy gier łączą się. Od 17 do 30 września gracze będą mogli cieszyć się kultowymi postaciami z World of Warcraft, które pojawią się w Overwatch 2. Bohaterowie Overwatch otrzymają legendarne skórki inspirowane postaciami z WoWa.

Ale to nie koniec jubileuszy. 24 września Overwatch 2 także będzie świętować swój kolejny rok istnienia. Gracze przez cały miesiąc będą mogli brać udział w ulubionych trybach gry z poprzedniego roku, jak Łowcy Bestii, Prima Aprilis czy Krzywe Zwierciadło, zdobywając przy tym kolejne nagrody.

Niedawno World of Warcraft zyskał nowy dodatek The War Within, który wprowadza graczy w mroczne zakamarki Azeroth. Dodatek ten rozszerza fabułę o nową kampanię, świeże lokacje do odkrycia i potężnych przeciwników do pokonania. Pomimo wielu nowości, są gracze, którzy wolą przechodzić grę w zdecydowanie bardziej bezpieczny sposób.