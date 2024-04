World of Warcraft ma dostać eksperymentalną zawartość. Blizzard ma ciekawe plany

W drugiej połowie marca World of Warcraft otrzymało zupełnie nowy tryb rozgrywki. Jak się okazuje, moduł battle royale pod nazwą Plunderstorm spotkał się z ciepłym przyjęciem wśród graczy. Najwyraźniej dobry odbiór nowego trybu skłonił Blizzard do kolejnych eksperymentów, które właśnie zostały zapowiedziane przez twórców.

Na oficjalnej stronie World of Warcraft pojawiło się oświadczenie od deweloperów dotyczące przyszłości gry. Na początku wiadomości twórcy docenili zaangażowanie graczy w tryb Plunderstorm oraz opinie społeczności związane z rozwojem eksperymentalnego modułu. Okazuje się jednak, że to nie koniec ciekawych nowości, które Blizzard ma w zanadrzu.

Deweloperzy przekazują bowiem, że już wkrótce gracze otrzymają więcej wiadomości związanych z kolejnym eksperymentem. Nadchodzący czwarty sezon World of Warcraft Dragonflight znajduje się aktualnie w fazie testów na specjalnych serwerach, gdzie sprawdzana jest nowa zawartość. Dodatkowo jak podają twórcy, fani poszukujący treści skupionych wokół PvE powinni być zadowoleni z tego, co przygotowuje Blizzard w ramach World of Warcraft – The War Within.

Zainteresowanym pozostaje zatem oczekiwać na konkretne wieści ze strony twórców. Kolejne eksperymentalne tryby mogą przypaść do gustu graczom, jednak ostatecznie dowiemy się o tym dopiero wtedy, kiedy nowa zawartość trafi do gry.

Na koniec przypominamy, że World of Warcraft ma doczekać się w tym roku rozszerzenia pod tytułem Cataclysm. DLC przyniesie między innymi dwie grywalne rasy, system transmogryfikacji czy nowe lochy.