World of Warcraft Classic: Cataclysm ze zwiastunem i datą premiery

Jeszcze wczoraj informowaliśmy Was, że Blizzard Entertainment zapowiedział aż trzy nowe dodatki do gry World of Warcraft. To jednak nie koniec dobrego, ponieważ nowości czekają również World of Warcraft: Classic, który otrzyma własną wersję dodatku Cataclysm, pierwotnie debiutującego w 2010 roku.

BlizzCon 2023 – zapowiedź World of Warcraft Classic: Cataclysm

Dowiedzieliśmy się, że rozszerzenie ma zadebiutować w pierwszej połowie przyszłego roku. Z okazji zapowiedzi w sieci pojawił się pierwszy zwiastun, który znajdziecie oczywiście poniżej. Jeżeli natomiast chodzi o najważniejsze nowości czy atrakcje, gracze mogą spodziewać się: