Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition nadchodzi. Poznaliśmy datę premiery

Oprócz podstawowej wersji gry Wo Long: Fallen Dynasty w zestawie znajdziemy także trzy dodatki zatytułowane „Battle of Zhongyuan”, „Conquerer of Jiangdong” oraz „Upheaval in Jingxiang”. Gracze, którzy zdecydują się na kupno kompletnej edycji produkcji studia Team Ninja, otrzymają również dodatkowe przedmioty w postaci zestawów pancerzy.

Na koniec przypomnijmy, że Wo Long: Fallen Dynasty dostępne jest na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Produkcja studia Team Ninja znajduje się również w bibliotece Xbox Game Pass. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Wo Long: Fallen Dynasty – recenzja (PlayStation 5). Nioh spotyka Sekiro.