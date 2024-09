Włoski soulslike zalicza opóźnienie na Xbox Series X/S. Enotria: The Last Song najpierw trafi na PC i PS5

W przypadku sprzętu Microsoftu tytuł ponownie zalicza obsuwę.

Premiera gry Enotria: The Last Song była opóźniania już kilkukrotnie. Ostatecznie jednak stanęło na dacie 19 września, kiedy to włoski soulslike ma wylądować na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5. Tego samego dnia miał ukazać się również na Xboxach Series X/S, jednak w przypadku sprzętu Microsoftu tytuł ponownie zalicza obsuwę.

Enotria: The Last Song z opóźnioną premierą na konsolach Xbox Series X/S Na oficjalnej stronie Enotria: The Last Song ukazał się nowy wpis od włoskiego zespołu Jyamma Games. Deweloperzy podzielili się emocjami związanymi z nadciągającą premierą soulslike’a Enotria: The Last Song, które już wkrótce trafi w ręce użytkowników komputerów osobistych oraz konsol PlayStation 5. Niestety, pojawiły się również gorsze wieści – premiera na Xbox Series X/S została opóźniona i obecnie nie wiadomo, kiedy tytuł zadebiutuje na sprzęcie Microsoftu. Jesteśmy podekscytowani, że za kilka tygodni Enotria: The Last Song zadebiutuje w wersji cyfrowej na PC i PlayStation 5 19 września 2024 roku. Jesteśmy również bardzo podekscytowani faktem, że kilka miesięcy później pojawią się fizyczne edycje PlayStation 5. Enotria od lat jest naszym pasjonującym projektem i nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, jak walczysz z autorami, aby położyć kres pokręconej, wiecznej zabawie Canovaccio. Ale nawet w pięknie szczegółowym świecie Enotrii musi być trochę mroku. Niestety, w tej chwili musimy ogłosić nieokreślone opóźnienie wersji Xbox. Rozumiemy, jak rozczarowująca jest ta wiadomość dla społeczności Xbox. Niestety, pomimo naszych najlepszych starań i ciężkiej pracy naszego oddanego zespołu, napotkaliśmy wyzwania, które opóźniły premierę na platformie Xbox. Chcemy podkreślić, że nie jest to decyzja, którą podjęliśmy pochopnie. Przepraszamy za wszelkie rozczarowania, jakie może to spowodować i szczerze dziękujemy za zrozumienie i cierpliwość. Jako niezależne studio, wasze wsparcie znaczy dla nas wszystko i dokładamy wszelkich starań, aby Enotria trafiła do jak największej liczby graczy. – czytamy w ogłoszeniu.

Na koniec przypomnijmy raz jeszcze, że Enotria: The Last Song zadebiutuje na komputerach osobistych oraz PlayStation 5 już 19 września 2024 roku. Produkcja przeniesie nas do pełnej niebezpieczeństw krainy inspirowanej włoskim folklorem. Zadaniem gracza będzie pokonywanie potężnych Autorów, którzy odpowiedzialni są za pozostawienie świata w stanie nieustannej stagnacji.

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.