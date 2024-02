Władca Pierścieni z gwiazdami lat 80. Harrison Ford jako Aragorn, kto jako Gandalf?

Jeszcze pod koniec lat 70. ubiegłego wieku Władca Pierścieni doczekała się animowanej adaptacji. Produkcja nie cieszyła się wielką popularnością, ale gdyby więcej fanów powieści Tolkiena obejrzało tamten film, może pierwszą aktorską ekranizację Drużyny Pierścienia zobaczylibyśmy już kilka lat później. Z takiego założenia wyszedł jeden z fanów, który za pomocą sztucznej inteligencji wygenerował obsadę Władcy Pierścieni, gdyby film powstał w latach 80. XX wieku. Zabrakłoby więc Elijaha Wooda, Iana McKellena, czy Viggo Mortensena, którzy zostaliby zastąpieni przez ówczesne gwiazdy kina.

Władca Pierścieni – gwiazdorska obsada ekranizacji z lat 80. według AI

Na poniższych zdjęciach możemy zobaczyć wielu znanych aktorów, którzy zostali przypisani do konkretnych postaci z Władcy Pierścieni. Sean Connery pojawia się jako Gandalf, co ma jak najbardziej sens, biorąc pod uwagę, że aktor otrzymał propozycję zagrania słynnego czarodzieja w adaptacji Petera Jacksona. Ponadto we Frodo wciela się Michael J. Fox, a Aragornem miałby zostać Harrison Ford. Największym druhem Froda, czyli Samwisem Gamgeem miałby być John Cusack, w Boromira wcieliłby się Richard Gere, a w Galadrielę Meryl Streep.