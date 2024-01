Jak wyglądałby Władca Pierścieni od Pixara? Grafiki prezentują najważniejsze momenty filmu

Na długo, zanim Peter Jackson rozpoczął pracę nad swoją wersją Władcy Pierścieni, w 1978 roku zadebiutowała animacja adaptująca przygody Froda i jego drużyny. Produkcja nie spotkała się jednak z powszechnym uznaniem. Jeszcze w tym roku seria może odmienić swój nienajlepszy jak dotąd los w animacjach za sprawą filmu The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, która powstaje dla Warner Bros. Premierę produkcji zaplanowano na 13 grudnia bieżącego roku.