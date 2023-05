Władca Pierścieni otrzyma grę AAA z otwartym światem. Pracuje nad nią Amazon

Jak podaje serwis Variety , studio Amazon Games tworzy wieloosobową grę przygodową AAA z otwartym światem opartą na Władcy Pierścieni J.R.R. Tolkiena. Nadchodząca gra, która na ten moment nie posiada tytułu, ale ma być przygodą MMO z otwartym światem osadzoną w Śródziemiu, zawierającym ukochane historie z literackiej trylogii The Hobbit i The Lord of the Rings.

Powstaje nowa gra oparta na Władcy Pierścieni

Wiemy też, że tytuł znajduje się we wczesnej fazie produkcji, a jego rozwojem kieruje Amazon Games Orange County, studio odpowiedzialne za New World. Amazon Games zamierza wydać grę globalnie na komputerach osobistych oraz konsolach, ale nie podano jeszcze daty premiery.

Tym samym Amazon Games zawarł umowę z Middle-earth Enterprises, czyli podmiotem odpowiedzialnym za licencjonowanie dzieł Tolkiena, który w 2022 roku został przejęty przez konglomerat Embracer Group.