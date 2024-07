Twórcy Last Epoch omawiają nadchodzące zmiany. Zbliża się wielka aktualizacja Harbingers of Ruin

Do produkcji Eleventh Hour Games zmierza masa nowości i zmian.

Zgodnie z przekazanymi przez Eleventh Hour Games informacjami, już 9 lipca 2024 roku o godzinie 18:00 czasu polskiego ukaże się wielka aktualizacja Harbingers of Ruin. Deweloperzy postanowili przedstawić szczegóły, dzieląc ogłoszenie o patchu na dwie części. Pierwsza z nich koncentruje się na nowościach, w tym mechanice uników (Evade), która dostępna będzie dla wszystkich klas od pierwszego poziomu i zapewni większą mobilność. Twórcy zaznaczają jednak, że choć Evade pozwala łatwiej unikać ataków wroga, nie czyni postaci mniej podatnej na obrażenia.

Na początku maja deweloperzy z Eleventh Hour Games zaprezentowali „mapę drogową” przedstawiającą plany na rozwój Last Epoch . Tymczasem coraz większymi krokami zbliża się aktualizacja Harbingers of Ruin, która wprowadzi pierwsze nowości i poprawki. W związku z tym twórcy podzielili się bardziej szczegółowymi informacjami.

Kolejną nowością jest Nemezis, czyli system losowych spotkań pozwalający na zdobycie potężnego wyposażenia przed endgame. Dodatkowo w końcowej zawartości gry pojawi się nowy boss Aberroth, a także nowa frakcja w postaci zapomnianych rycerzy. Nie zabraknie również kolejnych unikatowych przedmiotów, a także nowego glifu. Więcej informacji znajduje się w tym miejscu.

Drugi wpis od Eleventh Hour Games skupia się natomiast na Quality of Life. Jak przekazują twórcy, zmian doczekały się błogosławieństwa, które będzie można szybko i łatwo zmienić bez utraty postępów. Zapamiętane błogosławieństwo będzie również dostępne dla innej postaci na koncie. Ponadto ulepszono drabinki, a także system filtrowania łupów, który otrzymał nowe opcje. Zmiany obejmują także rangi w Gildii Kupców (będą one szybciej zdobywane) oraz w Circle of Fortune (dwa nowe poziomy).