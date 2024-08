Wkrótce rusza pierwszy sezon w The First Descendant. Zwiastun przedstawia nowego potomka

Jakiś czas temu informowaliśmy o ogromnym zainteresowaniu wokół The First Descendant . Darmowa strzelanka przyciągnęła bowiem 10 milionów graczy w zaledwie 7 dni od momentu premiery. Teraz deweloperzy podzielili się zwiastunem zapowiadającym pierwszy sezon rozgrywek.

Pierwszy sezon The First Descendant startuje już niebawem. Twórcy podzielili się nowym zwiastunem

Choć odbiór The First Descendant na platformie Steam klasyfikowany jest jako mieszany, gra nie może narzekać na brak zainteresowania ze strony graczy. Według statystyk serwisu SteamDB w ciągu ostatnich 24 godzin jednocześnie bawiło się nawet 70 tysięcy osób. Tymczasem do gry zmierza pierwszy sezon zatytułowany „Inwazja”, którego zwiastunem podzielili się już deweloperzy za pośrednictwem platformy YouTube.

Na materiale możemy zobaczyć między innymi nowy, śnieżny biom. Ponadto tytuł urozmaici nowa postać – snajperka Hailey – oraz Ultimate Freyna (doskonała wersja potomkini). Gracze mogą także liczyć na kolejnych przeciwników, którzy staną na ich drodze. Rozpoczęcie pierwszego sezonu The First Descendant zaplanowano na 29 sierpnia 2024 roku, a rozgrywki w jego ramach potrwają 3 miesiące. Obecnie nie jest jasne, czy cała zawartość trafi do gry od razu, czy zostanie podzielona.