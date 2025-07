Wkrótce będziecie mogli zapolować na wyjątkową kolekcję pluszaków gagnu Squirtle. To jednak nie będzie łatwe zadanie...

Jak donosi Pokejungle, firma Jazwares ogłosiła, że stworzy limitowany zestaw pięciu pluszaków przedstawiających członków oddziału Squirtle, znanej drużyny wodnych łobuziaków, która ostatecznie została strażą pożarną. Każdy z pluszaków ma unikalną pozę, a ich projekt bezpośrednio nawiązuje do legendarnego wyglądu ekipy z odcinka #12 – “Here Comes the Squirtle Squad”.

Już niedługo na rynku pojawi się wyjątkowy gadżet dla fanów Pokemonów, ale zdobycie go nie będzie łatwe, ponieważ… potrzebny będzie bilet na San Diego Comic Con 2024. Mowa tu o oficjalnych pluszakach inspirowanych jednym z najbardziej kultowych momentów z oryginalnej serii anime, w którym pojawił się Squirtle Squad. Spokojnie, jest szansa że nie będziecie musieli lecieć po nie do Kalifornii.

Squirtle Squad zadebiutowali w pierwszym sezonie Pokemonów jako grupa niepokornych Poksów siejących zamieszanie. Po tym, jak Ash przekonał ich do wykorzystania swoich umiejętności w dobrych celach, stali się ochotniczą strażą pożarną, a ich lider dołączył do drużyny Asha jako jego osobisty Squirtle. Z biegiem lat oddział Squirtle powracał w różnych seriach anime. Ostatnio pojawili się w finałowych odcinkach Pokemon Journeys, gdzie zostali pokazani jako celebryci występujący dla dzieci w strojach przypominających Power Rangers. Ich znak rozpoznawczy? Ostre okulary lidera i okrągłe okulary reszty drużyny.

Squirtle Squad to nie tylko ulubieńcy fanów anime, stali się też memem internetowym, w którym poszczególnym członkom przypisuje się różne “role” lub imiona znajomych autora. Popularność tej grupy była tak duża, że gracze Pokemon Go prosili o dodanie Squirtle w okularach do gry, co rzeczywiście się stało kilka lat temu. Teraz fani Pokémonów mają szansę zdobyć oficjalny, fizyczny gadżet, który od lat funkcjonował jako kultowy symbol nostalgii, humoru i sympatii do jednej z najbardziej charyzmatycznych grup w całej serii.