Wikipedia może korzystać ze sztucznej inteligencji, jeśli przestanie… oszukiwać

Wikipedia może w przyszłości korzystać ze sztucznej inteligencji, ale problemem jest to, że obecnie zmyśla ona w miejscach, gdzie nie ma dostatecznej ilości danych.

Wikipedia jest najpopularniejszą encyklopedią w Internecie zawierającą ponad 58 milionów artykułów napisanych w ponad 300 językach. Ta skarbnica bezpłatnej cyfrowej wiedzy jest obecnie tworzona przez wielu ludzi, bez wsparcia sztucznej inteligencji, ale może się to wkrótce zmienić.

Chatboty podobne do ChatGPT i inne inteligentne algorytmy mogą pewnego dnia pisać całe artykuły w Wikipedii, ale jest to jeszcze odległa przyszłość. Jimmy „Jimbo” Wales, założyciel encyklopedii i organizacji non-profit Wikimedia, stwierdził, że chatboty oparte na uczeniu maszynowym to obiecująca technologia, która może znacznie ulepszyć Wikipedię.

Obecnie ChatGPT i inne algorytmy sztucznej inteligencji badają cały internet, aby stworzyć bazę fragmentów tekstu, które są później wykorzystywane jako odpowiedzi na zadane im pytania. Ogromna część tej wiedzy pochodzi z Wikipedii, jednego z najczęściej cytowanych źródeł internetowych. W przyszłości może dojść do odwrócenia ról i wtedy sztuczna inteligencja będzie generować większość informacji pojawiających się na platformie.

Wikipedia może korzystać ze sztucznej inteligencji?

W tej chwili wykorzystanie istniejącej technologii jest niemożliwe ze względu na fakt, że sztuczna inteligencja ma tendencję do fabrykowania „faktów” i dostarczania fałszywych lub zmyślonych informacji. Dzieje się tak w sytuacjach, kiedy brakuje jej szczegółowej wiedzy na zadane pytania.