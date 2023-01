Wikipedia otrzymała nowy wygląd. Największa aktualizacja od dekady

Jeżeli odwiedzaliście niedawno Wikipedię to nie, nie wydaje Wam się – faktycznie coś się tam zmieniło. Ba, całkiem sporo. Przedstawiciele organizacji Wikimedia Foundation poinformowali o największej aktualizacji interfejsu od ponad 10 lat. Przebudowana strona jest dostępna w anglojęzycznej wersji serwisu i stopniowo pojawia się w innych językach. Jak czytamy w oficjalnej wiadomości, głównym celem tej zmiany jest unowocześnienie Wikipedii oraz poprawa jej użyteczności.

Wikipedia z największą aktualizacją od dekady

Wśród zmian znajdziemy m.in. spis treści wyświetlający podrozdziały przypisane do aktualnie pokazywanej sekcji, przesuwający się razem ze stroną nagłówek czy też ulepszoną widoczność narzędzia do przełączania języka. Co ciekawe, po przeprowadzeniu testów nowej wersji dowiedziono, że użytkownicy serwisu aż o 30% częściej znajdowali szukany artykuł, a podczas czytania częstotliwość przewijania strony była mniejsza o 15%. Wszystkie zmiany konsultowano ze społecznością, analizując otrzymywane statystyki po modyfikacji.